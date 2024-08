Cambodge: le Premier ministre inaugure le chantier d'un canal controversé sur le Mékong

Ballons multicolores, spectacle pyrotechnique et tee-shirts personnalisés: le Premier ministre cambodgien a inauguré lundi en grande pompe le chantier d'un canal controversé à 1,7 milliard de dollars devant relier le fleuve Mékong au golfe de Thaïlande.

Devant des milliers de personnes agitant des drapeaux du Cambodge, le dirigeant et son épouse Pich Chanmony ont appuyé ensemble sur le bouton qui a donné le top départ des travaux, à 09h09 locales (02h09 GMT), un horaire considéré comme de bon augure dans la culture khmère.

Autour d'eux, des officiels portaient un tee-shirt à l'effigie de Hun Manet et de son père Hun Sen, qui a dirigé le royaume d'une main de fer pendant près de 40 ans, avant de céder les rênes à son fils l'été dernier.

TANG CHHIN Sothy, TANG CHHIN SOTHY

Hun Sen, qui célèbre lundi son 72e anniversaire, a déjà présenté le canal comme une aubaine qui va créer des milliers d'emplois et renforcer l'autonomie et le prestige du Cambodge, l'un des pays les plus pauvres d'Asie du Sud-Est.