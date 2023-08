Caterpillar: bénéfice net quasi doublé au 2e trimestre à 2,92 milliards de dollars

Le groupe américain Caterpillar a profité d'une conjonction de hausse des prix et des volumes au deuxième trimestre, qui a entraîné une progression de 22% de son chiffre d'affaires et un bénéfice net quasi doublé flirtant avec les 3 milliards.

"Nos résultats illustrent le maintien de la forte demande", a souligné Jim Umpleby, patron du groupe, cité dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires a atteint 17,32 milliards de dollars et le bénéfice net ressort à 2,92 milliards, contre 1,67 milliard un an plus tôt.