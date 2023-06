Centre du Nigeria : nouveaux affrontements meurtriers, 20 morts

Ces dernières semaines, l'Etat de Plateau (centre) a connu une forte résurgence des tensions et des conflits meurtriers entre communautés d'éleveurs et d'agriculteurs qui se disputent l'exploitation de la terre et des ressources en eau. Les tensions se sont aggravées ces dernières années par la pression démographique et le changement climatique.

Depuis mi-mai, au moins 140 personnes ont été tuées dans ces violences et plus de 3.000 personnes ont fui les affrontements.