Collision de Rafale: enquête judiciaire ouverte à Metz

"L'objectif des investigations, à l'aune du recueil de témoignages, de constatations et d'examens techniques, est de déterminer les circonstances et les causes de ce tragique accident", a poursuivi le magistrat.

Le président de la République a annoncé leur décès mercredi soir.

Jean-Christophe VERHAEGEN

En parallèle à cette enquête judiciaire, le Bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'État (BEA-E) s'est saisi de l'enquête de sécurité.

La route départementale reliant Colombey-les-Belles à Harmonville (Vosges), où a été retrouvée l'épave du biplace, est toujours coupée à la circulation.

Les militaires chargés des recherches de débris sont encore "à même le terrain" ce vendredi, et leurs véhicules garés sur la route départementale, ce qui justifie sa fermeture, a précisé à l'AFP le maire d'Harmonville (Vosges), Stéphane Philippe.

L'édile a été entendu, comme d'autres témoins, à la Base aérienne 133 de Nancy-Ochey, après avoir été contacté par la Section de recherches de la gendarmerie de l'Air de Villacoublay, a-t-il indiqué.

Les enquêteurs interrogent "le plus de personnes, et le plus rapidement possible", selon l'élu.