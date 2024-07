Cowboy augmente ses marges et vise la rentabilité en 2025

Cowboy pense pouvoir atteindre le seuil de rentabilité au cours du second semestre 2024. Le fabricant bruxellois de vélos électriques connectés, qui a publié ses comptes annuels 2023, s'attend aussi à devoir lancer une nouvelle levée de fonds à la fin de l'année. Adrien Roose, le patron de l'entreprise, vise la rentabilité en 2025, rapportent L'Echo et De Tijd vendredi.

Pour atteindre cette rentabilité, Cowboy compte sur une diversification de ses revenus, via sa gamme de services numériques qui promet des marges "d'environ 90%", et aussi via une nouvelle levée de fonds vers la fin de l'année, "notamment pour soutenir les besoins en fonds de roulement pour l'année à venir".

Adrien Roose, le patron de l'entreprise, dont les pertes sont passées de 32,1 à 21,6 millions en un an, les chiffres du rapport annuel 2023 sont déjà dépassés. "Cette année, nous sommes en passe d'atteindre une marge bénéficiaire brute de 40%", avance Adrien Roose dans L'Echo. "Depuis le second semestre de cette année, nous livrons des vélos à ces marges bénéficiaires, ce qui me permet d'affirmer que nous atteindrons le seuil de rentabilité au cours des six derniers mois de l'année. L'année prochaine, la marge bénéficiaire brute passera à environ 50%.".