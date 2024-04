CVC veut lever 1,25 milliard d'euros avec une introduction en bourse à Amsterdam

CVC Capital Partners, l'un des plus gros fonds d'investissement en Europe, prévoit une introduction en bourse (IPO) à Amsterdam, a-t-il annoncé lundi. Cette opération permettrait à la société basée au Luxembourg de lever au moins 1,25 milliard d'euros grâce à la cession d'actions existantes et à l'émission de nouvelles actions. L'IPO devrait se concrétiser dans les prochaines semaines.

Dotée d'un portefeuille d'actifs sous gestion d'environ 186 milliards d'euros, CVC est notamment à la tête de la marque horlogère suisse Breitling et de Lipton Tea. Cette introduction en bourse vise à doter l'entreprise des ressources nécessaires pour financer sa croissance future, tout en lui permettant d'accéder aux marchés des capitaux, de renforcer sa visibilité auprès des clients et de faciliter le recrutement de talents. CVC, propriétaire notamment de SD Worx en Belgique, emploie actuellement plus de 1.150 personnes à travers le monde.

Si l'opération a dû être reportée à deux reprises en raison de contextes géopolitiques tendus - en mai 2022 lors de la guerre en Ukraine et en novembre dernier après l'attaque du Hamas contre Israël - CVC reste déterminée à mener à bien son projet d'entrée en bourse dans les meilleurs délais.