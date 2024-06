Dans le nord du Pakistan, le tourisme pèse sur les ressources en électricité

Mais le tourisme contribue à accentuer la crise énergétique dans laquelle est englué le cinquième pays le plus peuplé du monde, entre problèmes de financement, gestion erratique, croissance démographique et impact du changement climatique.

"On doit trouver un nouvel usage à tout ce qui marchait avant à l'électricité", raconte à l'AFP Mme Bano, 41 ans, institutrice à Skardu, d'où les alpinistes partent à l'assaut du K2, la deuxième plus haute montagne au monde.

"On n'a plus de four et on utilise un fer à repasser à braises pour les vêtements", ajoute-t-elle. "Quand on rentre à la maison fatigués après le travail, on ne peut pas utiliser le chauffage ou le chauffe-eau."