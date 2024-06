Darmanin interdit la mobilisation contre l'autoroute Castres-Toulouse ce week-end

Etienne Fauteux, un des porte-parole de La Voie est libre, collectif écologiste local à l'origine de la mobilisation contre l'A69, assure que les trois jours de manifestation, de vendredi à dimanche, se dérouleront comme prévu.

"On maintient la manifestation. Cette interdiction est une atteinte démesurée aux libertés fondamentales. Cela marque un virage autoritaire de la part du gouvernement", a-t-il dit à l'AFP.

"On attend 15.000 personnes. On est un mouvement d'opposition des plus forts en France, assure-t-il. Interdire, c'est disproportionné et injustifié. Il veut installer un climat de peur alors que c'est une manifestation massive et populaire. Les gens viennent pour lutter contre la destruction de leur territoire".