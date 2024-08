Davantage de grains de café exportés vers l'UE en raison de la loi sur la déforestation

Une fois cette législation entrée en vigueur, les entreprises devront faire preuve d'une vigilance stricte lorsqu'elles mettront sur le marché de l'UE des grains de café et autres produits, à l'instar de l'huile de palme, du soja, du cacao et du caoutchouc. Les opérateurs et négociants devront en effet prouver que les produits sont "zéro déforestation" et conformes à la législation. Les entreprises ne seraient toutefois pas en mesure de se préparer correctement, la loi étant jugée trop floue.

Les exportations du Brésil, l'un des principaux pays producteurs de café, vers l'UE ont augmenté de 65% au cours des sept premiers mois de cette année par rapport à la même période l'an dernier. Les exportations de l'Ouganda ont, elles, atteint un nouveau record le mois dernier. La plupart des grains sont destinés à l'Europe. Le pays africain devient un acteur de plus en plus imposant pour le café robusta. Le Vietnam, plus grand producteur mondial de ce type de café, en fournit moins en raison d'une vague de chaleur.