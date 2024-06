Début d'un week-end de mobilisation contre l'A69, malgré l'interdiction

Sur un terrain privé situé près du village de Puylaurens, plusieurs chapiteaux ont été érigés et les opposants, parfois venus d'Espagne ou d'Allemagne, ont commencé à affluer, à l'appel de collectifs écologistes locaux et des Soulèvements de la Terre.

"Il faut montrer au préfet qui n'arrête pas de dire que la lutte décline, et aux élus qu'on est toujours déterminés", a dit à l'AFP Laurent Prost, du collectif La voie est libre (LVEL), précurseur de la mobilisation.

Alors que les stands et les chapiteaux où se tiendront débats et tables rondes se dressaient, des centaines de personnes convergeaient vers le lieu de rassemblement, garant leurs véhicules en suivant les indications de bénévoles souvent masqués et posant leurs tentes dans un vallon, entre champs et petites zones boisées.

"Il doit y avoir entre 500 et 1.000 personnes", estime Laurent Prost, ajoutant: "ça se déroule selon nos prévisions et même mieux".