Décès à 75 ans de l'ancien patron de TF1, Nonce Paolini

Ce Corse avait également engagé un vaste plan de modernisation de TF1, se développant sur le numérique et le replay, tout en proposant de nouvelles têtes d'affiches, comme le présentateur Gilles Bouleau.

"Il fait évoluer la ligne éditoriale de la chaîne TF1 et son image, en confiant les rênes des JT de 20h00 et du week-end à Gilles Bouleau et à Anne-Claire Coudray, et en lançant des émissions comme The Voice et Danse avec les Stars, encore à l'antenne aujourd'hui", souligne TF1 dans son communiqué.

"Nonce Paolini était un seigneur dans ce métier. Il a été un immense patron de TF1 et un ami cher qui m'a accompagnée dans les rudes années du 20h00. Toujours à mes côtés, toujours le sourire même dans la bagarre", a réagi sur X l'ancienne journaliste de la chaîne, Laurence Ferrari.

En 2016 Gilles Pelisson lui succède à la tête de la chaîne.