DEME remporte trois contrats en Afrique

L'entreprise belge de dragage DEME a remporté trois contrats sur le continent africain, a-t-elle annoncé jeudi par voie de communiqué. Ces contrats concernent des travaux de protection côtière et de dragage en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Congo-Brazaville (République du Congo).

En Côte d'Ivoire, Deme sera chargée de stabiliser une barrière de sable entre une lagune et l'océan Atlantique. Les travaux débuteront au deuxième trimestre 2024 et dureront un an. Selon l'entreprise, le littoral y est très vulnérable à l'érosion, aux inondations et aux précipitations accrues.

Par ailleurs, DEME continuera à effectuer des travaux de dragage et d'entretien au Bénin, dans le port de Cotonou, la plus grande ville d'Afrique de l'Ouest, dès ce trimestre. Enfin, dans la ville portuaire de Pointe-Noire, la deuxième ville du Congo-Brazzaville, DEME effectuera des travaux de dragage pour la construction d'un port de pêche.