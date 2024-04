Denis Van Hool, co-fondateur de l'entreprise de bus, est décédé

Denis Van Hool, l'un des co-fondateurs du constructeur de bus et d'autocars Van Hool, est décédé samedi, a annoncé la famille Van Hool lundi.

Né le 14 mars 1932, Denis Van Hool a participé, aux côtés de ses trois frères et de son père Bernard Van Hool, à la création de l'entreprise de construction de bus. Denis n'avait que 14 ans lors de sa fondation.

Par la suite, Denis Van Hool a supervisé diverses activités commerciales de l'entreprise et est resté actif au sein de celle-ci jusqu'en 2018. Il était directeur de la SA et des opérations, ce qui impliquait qu'il prenait en charge une partie de la gestion générale, notamment le service du personnel et l'informatique.