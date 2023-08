Déraillement d'un train au Pakistan: au moins 28 morts

"Selon les informations dont nous disposons jusqu'à présent, 28 passagers ont été tués et de nombreux autres sont blessés", a déclaré Khawaja Saad Rafique, précisant qu'au moins 1.000 personnes se trouvaient à bord du train.

Plus tôt, le porte-parole du gouvernement provincial, Sharjeel Memon avait fait état de 28 morts et de plus de 50 blessés.

Des scènes de chaos ont suivi l'accident à l'hôpital de traumatologie de Nawabshah, où affluaient des ambulances et des voitures privées transportant les blessés.

Un homme a sauté d'une ambulance en serrant contre lui un enfant, ses vêtements trempés de sang, tandis qu'une femme transportée sur une civière gémissait de douleur.