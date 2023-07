Des appréhensions à l'approche des annonces de la Fed

Des appréhensions devaient faire reculer les marchés européens mercredi à l'approche des annonces de la réserve fédérale américaine, l'indice BEL 20 reculant jusqu'à perdre 1,34% avant de se ressaisir et confirmer un recul de 0,62% à 3.791,58 points avec tous ses éléments dans le rouge, immobilières et Elia exceptées.

Aedifica (62,35) et Cofinimmo (70,75) regagnaient 1,14 et 0,21%, WDP (27,86) remontant de 0,43% tandis qu'Elia (113,00) gagnait de justesse 0,18% après résultats.

Aperam (29,21) était en tête des baisses avec un recul de 2,05%, Melexis (93,00) et KBC (67,72) perdant 1,17 et 1,31% tandis qu'Ageas (38,65) et AB InBev (52,84) cédaient 0,36 et 0,15%.