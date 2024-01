Des commandes en baisse pour Just Eat Takeaway

Au cours de l'année 2023, la firme néerlandaise a enregistré 891,5 millions de commandes. La valeur totale de ces dernières a diminué de 6% pour atteindre 26,4 milliards d'euros. Cette baisse est principalement due à l'inflation et à l'incertitude économique, qui ont conduit les consommateurs à être plus réticents à commander des repas à domicile.

Les baisses les plus importantes ont été observées en Amérique du Nord, en Europe du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Si le nombre de commandes a également diminué en Europe du Nord, au Royaume-Uni et en Irlande, leur valeur totale a toutefois légèrement augmenté. Au cours du dernier trimestre, la valeur des transactions a même été la plus élevée jamais enregistrée.

La société, basée à Amsterdam, est toujours en train de négocier la vente partielle ou totale de sa filiale américaine Grubhub, acquise en 2021 pour 7,3 milliards de dollars. Selon l'entreprise, il n'est pas certain qu'un accord soit conclu.

Les résultats financiers annuels complets de Just Eat Takeaway seront dévoilés le 28 février. Ils seront accompagnés des prévisions pour l'exercice 2024.