Des créations d'emplois limitées d'après les dernières prévisions du Bureau du Plan

L'économie belge devrait croitre de 1,1% en 2024 et de 1,3% en 2025, selon les dernières prévisions économiques 2024-2025 du Bureau fédéral du Plan dévoilées mercredi. Mais le taux d'emploi progresserait à peine: les créations d'emplois s'élèveraient à 16.000 en 2024 et à 25.000 l'année prochaine.

"La croissance de l'emploi du secteur privé a systématiquement diminué au cours de l'année 2023 et au premier semestre de 2024 et serait à l'arrêt au second semestre de cette année. Dans le courant de l'année 2025, les créations d'emplois devraient progressivement reprendre. L'augmentation de l'emploi intérieur total ne dépasserait dès lors pas 16.000 personnes en 2024 et 25.000 personnes en 2025. Le taux d'emploi (20-64 ans) progresse à peine, passant de 72,1% en 2023 et 2024 à 72,2% en 2025", détaille le Bureau du Plan.

L'impact à la baisse des prix du gaz et de l'électricité ayant disparu, l'inflation est actuellement plus élevée qu'à la fin de l'année 2023, ajoute le Bureau du Plan. "Grâce au ralentissement de l'inflation sous-jacente, qui ne prend pas en compte l'évolution des prix de certaines composantes volatiles telles que l'énergie et les produits alimentaires frais, et à la récente baisse des prix du pétrole, l'inflation devrait continuer à diminuer sur (une) base annuelle, passant de 3,2% en 2024 à 1,9% en 2025", conclut-il.