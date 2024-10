Doliprane: la grève se poursuit sur les sites Sanofi de Lisieux et Compiègne

"Des collègues sont inquiets et en souffrance, ils se posent des questions pour leur avenir sans obtenir de réponse", a conclu le syndicaliste.

Les syndicats craignent une "casse sociale" pour les 1.700 emplois que compte Opella sur le sol français, dont 480 à Compiègne (Oise) et 250 à Lisieux.

A Compiègne, "la mobilisation continue" également, avec une quarantaine de salariés présents peu avant 10H00 et une centaine attendus au plus fort de la journée, a indiqué à l'AFP Adil Bensetra, coordinateur adjoint de la CFDT chez Sanofi. il assure qu'il n'y a pour l'heure "pas d'information qui permette de lever le camp".

"On est dans une bataille de chiffres, mais ce qui intéresse les salariés, c'est le maintien des acquis sociaux, la pérennité des sites et des emplois et la possibilité de produire en France", et "personne ne donne ces garanties actuellement", a-t-il regretté.

"La production est énormément impactée", assure le syndicaliste, les personnels mobilisés étant des opérateurs et techniciens de production essentiels au bon fonctionnement du site.

Selon le maire de Compiègne, Philippe Marini, "la fabrication du Doliprane représente environ le tiers de (l'activité)" de cette usine.

La présidente de Sanofi France, Audrey Duval, a garanti jeudi la "pérennité" des emplois, des sites de production et du Doliprane.