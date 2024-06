Euro Shoe Group obtient une protection contre ses créanciers

Le tribunal a nommé trois experts qui tenteront de trouver un ou plusieurs repreneurs pour les actifs et les activités de l'entreprise. Ils superviseront également la vente des stocks et l'utilisation des recettes pour le paiement des salaires et des créanciers.

Il s'agit d'une bonne nouvelle qui permet à l'entreprise d'entamer immédiatement des discussions avec les repreneurs potentiels, réagit la CEO Elise Vanaudenhove. "Nous regrettons évidemment de nous retrouver dans cette situation, mais nous sommes déterminés à obtenir le meilleur résultat possible pour notre personnel", ajoute-t-elle.