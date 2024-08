The Fashion Store reprend la marque belge Terre Bleue

Le magasin multimarques The Fashion Store a repris la marque de mode belge Terre Bleue, qui a récemment fait faillite, annonce l'entreprise jeudi.

"Nous travaillons avec Terre Bleue depuis des années et sommes donc très heureux de pouvoir reprendre la marque", commente Mayke Nooteboom de The Fashion Store. "Nous regrettons la faillite de Terre Bleue, car aujourd'hui aucune autre marque ne peut reprendre le rôle unique qu'elle a joué dans notre assortiment."

Les détails précis n'ont pas encore été divulgués mais The Fashion Store prévoit de présenter une nouvelle collection Terre Bleue à l'été 2025. "Nous voulons rester fidèles à Terre Bleue et les représenter", ajoute Mayke Nooteboom. "Nous serons attentifs aux caractéristiques typiques de la marque, au public cible, à l'offre, aux coupes et à la finition de haute qualité des vêtements."