Flandre: des politiques testés aux PFAS

La plateforme flamande d'associations environnementales Bond Beter Leefmilieu va faire mesurer le taux de PFAS dans le sang de neuf responsables politiques, dans le but d'interdire à terme la production de ces substances chimiques persistantes et potentiellement toxiques, a-t-elle annoncé mercredi.

Parmi les personnalités qui se soumettront à ce test, on retrouve la ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA), ainsi que les député-es Mieke Schauvliege (Groen), Jos D'Haese (PTB) et Gwenny De Vroe (Open Vld).

"On a laissé le champ libre à l'industrie pendant des décennies. Les PFAS (ou alkyls perfluorés et polyfluorés, NDLR) se retrouvent désormais partout, même dans nos corps", souligne le BBL, en rappelant le scandale de la pollution à Zwijndrecht autour de l'usine 3M. Cette multinationale a depuis annoncé l'arrêt complet, à l'échelle mondiale, de sa production et de son utilisation de PFAS d'ici fin 2025.