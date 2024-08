Galapagos et Elia ont maintenu le Bel 20 dans le vert

Alors que les voisins européens du Bel 20 étaient partagés et peu modifiés lundi en fin d'après-midi, l'indice bruxellois restait positif avec un gain final de 0,46%, à 4.131,65 points.

Une recommandation à l'achat faisait par ailleurs progresser Elia (98,75) de 3,19%, celle-ci étant suivie des immobilières Aedifica (62,70) et Cofinimmo (63,10) qui progressaient de 1,37 et 1,04%, Umicore (11,63) regagnant de même 1,39%.

KBC (69,42) et Ageas (44,70) étaient par contre négatives de 0,06 et 0,09%, AB InBev (55,02) reculant de 0,25%, Solvay (31,03) de 0,77%.

arGEN-X (467,10) et Syensqo (71,12) s'appréciaient de 0,54 et 0,37%, UCB (161,85) gagnant 0,56%.

Hors Bel 20, deux valeurs se distinguaient à nouveau, Belysse (0,97) et What's Cooking (87,60) ajoutant respectivement 14,1 et 6,8% aux 9 et 15,5% engrangés vendredi.

Des reculs de plus de 2% étaient par contre enregistrés en Brederode (105,00), Recticel (11,66), et Exmar (8,10).

Celyad (0,27) rebondissait enfin de 12,5% à l'inverse de Biotalys (2,85), Hyloris (6,44) et IBA (11,58) qui perdaient de 3 à 2,4%.