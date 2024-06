Gilead obtient des résultats prometteurs pour son nouveau médicament contre le VIH

Le géant pharmaceutique américain Gilead Sciences a annoncé des résultats positifs lors d'un essai clinique de grande envergure pour son nouveau médicament Lenacapavir, destiné à la prévention du VIH. L'atout majeur de ce traitement réside dans son mode d'administration: seulement deux injections par an.

Gilead mène actuellement un second essai aux États-Unis, ciblant les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les personnes transgenres. Les résultats sont attendus fin 2024. Si cet essai confirme l'efficacité du Lenacapavir, Gilead soumettra des demandes d'autorisation pour son utilisation en tant que traitement préventif contre le VIH.

L'essai clinique, mené auprès de 5.300 jeunes femmes âgées de 16 à 25 ans en Afrique du Sud et en Ouganda, a démontré une efficacité préventive de 100% du Lenacapavir. Aucun cas d'infection au VIH n'a été recensé parmi les participantes ayant reçu le Lenacapavir, un résultat nettement supérieur à celui observé dans le groupe témoin traité par Truvada, un médicament préventif à prise quotidienne.

L'injection semestrielle, pouvant être administrée lors de consultations médicales "classiques", pourrait faire du Lenacapavir une alternative plus pratique aux méthodes de prévention actuelles, qui reposent sur la prise quotidienne de comprimés ou des injections bimestrielles. Chaque année, environ 1,3 million de personnes contractent le virus responsable du sida.

Ces résultats prometteurs ont été salués par les marchés financiers. L'action de Gilead a bondi de 8,5% à la bourse de New York jeudi, et a encore gagné plus de 3% vendredi.