Greenpeace appelle l'UE à soutenir l'agriculture écologique et les petits exploitants

Une étude réalisée par Greenpeace publiée jeudi montre que le fossé se creuse toujours plus entre les petites fermes et les grosses entreprises agricoles. Ces méga-fermes réalisent les plus gros profits du secteur, tout en bénéficiant de la majeure partie des subventions aux dépens des paysans de petite taille. L'ONG de protection de l'environnement parle d'un "échec politique" et appelle les dirigeants européens à un "changement profond" en soutenant notamment "l'agriculture écologique à petite échelle".