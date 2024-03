Grève chez Lufthansa: une trentaine de vols annulés depuis et vers Brussels Airport

Une trentaine de vols de la compagnie aérienne allemande Lufthansa à destination et en provenance de l'aéroport de Brussels Airport seront annulés entre mercredi soir et samedi matin, selon les horaires publiés sur le site de l'aéroport. Le personnel au sol du premier groupe européen de transport aérien est appelé à une nouvelle grève à partir de jeudi, pour deux jours.

Les annulations concernent des vols vers ou depuis les villes allemandes de Francfort et Munich.

Le premier vol annulé est celui en provenance de Francfort mercredi soir. Le trajet retour a également été supprimé. Jeudi, les cinq vols Lufthansa entre Francfort et Brussels Airport ne seront pas non plus assurés, tout comme dans le sens inverse. Pour Munich, trois vols aller et trois vols retour seront annulés jeudi.