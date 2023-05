Hausse du chiffre d'affaires mais moins de bénéfices pour bpost au premier trimestre

Le total des produits d'exploitation de bpost a atteint 1,048 milliard d'euros au premier trimestre, en hausse de 1% par rapport à l'année dernière, rapporte le groupe jeudi. Le résultat avant intérêt et taxes (Ebit ajusté) atteint lui 77,6 millions d'euros, en baisse de 16,5% par rapport à l'année dernière. Le groupe avait retiré ses prévisions pour l'année 2023 en raison de la découverte d'irrégularités.

Cette performance dépasse légèrement les prévisions, ajoute le groupe. Les conditions macroéconomiques compliquées ont été atténuées par les bonnes performances des colis (volume en hausse de 9,1% en Belgique), les augmentations de prix et "l'attention constante portée à la productivité et à la maîtrise des coûts".

L'entreprise postale est dans la tourmente depuis plusieurs mois à la suite de révélations sur des ententes illégales et des faux en écriture dans le cadre du marché de la distribution de journaux. Dans la foulée de ces constats, la direction a décidé de se pencher sur trois services que l'entreprise postale preste pour le compte de l'État: la gestion des comptes de l'État, la perception des amendes des contrevenants au code de la route et la collecte et délivrance des plaques d'immatriculation.

Les résultats préliminaires ont révélé que les marges sur certains services fournis à l'Etat belge pouvaient être contraires à la loi. Bpost a donc retiré ses prévisions pour l'année 2023.

Ses estimations préliminaires indiquent un impact Ebit négatif sur les prévisions pour l'année 2023, par rapport à la performance de ces services, de l'ordre de 25 à 50 millions d'euros.