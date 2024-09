Huit personnes sur dix veulent continuer de choisir librement entre papier et numérique

Huit consommateurs sur dix souhaitent continuer à avoir le choix entre la communication papier et numérique, selon une enquête menée par Papier.be en collaboration avec l'association Two Sides. De même, un tiers des répondants s'opposent aux tentatives de restriction de cette liberté par les pouvoirs publics et les entreprises.

D'après cette enquête, menée auprès de 10.250 personnes, les consommateurs combinent généralement papier et numérique, motivés par le besoin d'alternative, la confiance, la facilité d'utilisation et le sentiment de sécurité. Plus d'un quart des sondés affirment avoir davantage confiance dans les informations imprimées que numériques, citant la méfiance envers les fake news en ligne. Par ailleurs, près de 2 personnes sur 3 considèrent le numérique comme comportant plus de risques en raison de la menace grandissante du piratage, de l'hameçonnage et d'autres formes de cybercriminalité.

L'enquête révèle également que la moitié des participants se disent plus concentrés lors de la lecture sur papier, avec une meilleure compréhension et rétention du contenu. Près de la moitié rapportent souffrir de surcharge numérique, craignant des impacts sur leur santé.