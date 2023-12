Inauguration de la première phase de FacThory à Genk

FacThory, un bâtiment multifonctionnel comprenant 3.500 m2 de surfaces de production, 1.000 m2 de laboratoires et de salles d'essai et 3.500 mètres carrés de bureaux, a ouvert ses portes lundi sur l'ancien site minier de Genk, devenu le Thor Park.

Cette phase 1 est la première étape d'un projet plus important, qui devrait fournir à terme 30.000 mètres carrés d'espace aux petites et grandes entreprises nationales et étrangères au sein d'un vaste campus "intelligent" qui s'étendra sur 93 hectares. Le projet est divisé en quatre phases et devrait permettre la création d'environ 5.500 emplois.

"Ce bâtiment industriel multifonctionnel est équipé de dispositifs innovants et de haute technologie qui peuvent être utilisés dans divers secteurs industriels tels que l'aérospatiale, la défense, l'alimentation et l'automobile", explique Tom Vanham, directeur général de LRM, l'un des acteurs à l'origine du projet.