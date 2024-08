KBC augmente les taux de ses comptes à terme à 6 et 13 mois

Le groupe bancaire KBC a annoncé vendredi une augmentation de ses taux d'intérêt sur ses comptes à terme à 6 et 13 mois, dans le sillage de Belfius, ING et Keytrade, qui ont déjà proposé des produits pour concurrencer le bon d'État à venir le 16 septembre.

Pour les comptes à terme des banques KBC et CBC d'une durée de 6 mois ouverts entre le 4 et le 15 septembre, le taux brut annuel sera de 4%, soit 1,41% net pour la durée susmentionnée et après prélèvement du précompte mobilier. Les comptes à 13 mois ouverts dans la même période présenteront un taux brut de 3,8% (2,88% net).

Les clients ne pourront souscrire qu'avec de l'argent "frais", c'est-à-dire avec des sommes qui augmenteront leurs avoirs totaux au sein de l'établissement.