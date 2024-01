KLM annule 65 vols lundi en raison du mauvais temps

La compagnie aérienne KLM annule 65 vols de ce lundi en raison de la tempête Isha, a indiqué une porte-parole dimanche. Selon KLM, il s'agit de vols intra-européens. Un total de 130 vols, au départ ou à l'arrivée, sont d'ores et déjà annulés à l'aéroport de Schiphol.

"Nous annulons à temps afin que les passagers et nos collègues soient prévenus. Nous sommes désolés pour les clients dont le vol est annulé. Ils seront prévenus dans les plus brefs délais et seront reprogrammés sur le premier vol disponible."