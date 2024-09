La baisse des taux de la Fed, "signal très positif" sur la santé de l'économie, selon Yellen

Allison Joyce

La baisse des taux annoncée par la banque centrale américaine (Fed) est "un signal très positif" quant à la santé de l'économie américaine, a déclaré jeudi la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, à un mois et demi de l'élection.

"Cela reflète la confiance de la Fed dans le fait que l'inflation a considérablement baissé et est sur le chemin du retour vers l'objectif de 2%, et que les risques liés à l'inflation ont réellement diminué de manière significative", a déclaré la ministre de l'Economie et des Finances de Joe Biden, lors d'un événement à Washington.