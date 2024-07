La BEI accorde 250 millions d'euros à l'entreprise belge WDP

Ce prêt, d'une durée maximale de 10 ans, servira à financer des infrastructures de production d'énergie renouvelable et de transports propres dans les centres logistiques de WDP, principalement en Belgique, aux Pays-Bas et en Roumanie, mais également en Allemagne, en France et au Grand-Duché de Luxembourg.

Il permettra d'installer des panneaux solaires en toiture et d'augmenter le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques sur les sites en location de l'entreprise. Les nouveaux panneaux solaires produiront jusqu'à 350 gigawattheures (GWh) d'électricité renouvelable par an, soit l'équivalent de la consommation de 150.000 personnes en Europe. Une grande partie de l'électricité sera utilisée sur place, précise la BEI.