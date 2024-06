La Bourse de Paris déçue par l'activité économique en juin

L'indice vedette CAC 40 a cédé 42,77 à 7.628,57 points. Sur la semaine, il avance de 1,67%, sans parvenir à compenser loin de là sa chute de plus de 6% de la semaine passée.

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,56% vendredi, déçue par les indicateurs d'activité PMI en dessous des attentes dans la zone euro et restant encore dans l'ombre des élections législatives anticipées en France.

Depuis le 1er janvier, la cote parisienne n'est que légèrement dans le vert (+1,13%).

La séance a été dominée par les indicateurs PMI pour juin en France et dans la zone euro.

En France, l'activité a reculé pour le deuxième mois consécutif tant dans les services et dans l'industrie, et plus amplement que ce que prévoyaient les analystes.