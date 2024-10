La Bourse de Paris, en hausse, profite des ventes chinoises et de la BCE

Par ailleurs, les investisseurs semblent se concentrer sur les signaux économiques positifs venus de Chine.

La croissance trimestrielle, publiée vendredi, a été la plus faible depuis un an et demi et la sortie de la politique "zéro Covid", mais supérieure aux attentes des experts.

Elle s'est portée à 4,6%, au troisième trimestre sur un an, malgré des efforts tous azimuts pour stabiliser une économie lestée par une consommation atone et la crise de l'immobilier.

Un chiffre légèrement supérieur à ce qu'attendaient les experts (+4,5%).

Et les investisseurs se félicitent particulièrement des ventes au détail, principal indicateur de la consommation des ménages, qui ont rebondi sur un an en septembre (+3,2%), après +2,1% seulement en août.

Le luxe brille

"L'amélioration des ventes chinoises pourrait améliorer le sort des valeurs européennes du luxe, sensibles à la Chine", souligne Ipek Ozkardeskaya, le pays étant un marché crucial pour le secteur du luxe.

Et "la perspective d'un nouvel assouplissement de la politique monétaire (en Europe) a permis d'atténuer" l'impact des quelques résultats d'entreprises décevants, comme ceux du géant du luxe LVMH, poursuit-elle.

Dans ce contexte, LVMH prend 2,99% à 627,60 euros et Kering monte de 4,24% à 239,75 euros. Christian Dior gagne quant à lui 2,59% à 594 euros.

Virbac dans le rouge

L'entreprise française de santé animale Virbac affiche la plus forte baisse du SBF 120 après avoir "fait état d'une hausse de 7,7% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre", mais qui reste en dessous des attentes, explique Franklin Pichard, analyste de Kiplink.

Le laboratoire vétérinaire perd en effet 8,72% à 361 euros.