La Bourse de Paris en nette baisse à la clôture

"On va évoluer au gré de l'incertitude politique" au cours des séances à venir, confirme Sophie Chauvellier, gérante chez Dorval AM.

L'agence de notation Moody's a prévenu mardi que l'abrogation de la réforme des retraites et une baisse de la volonté gouvernementale de faire des économies pourraient avoir un impact négatif sur la notation de la France, et souligné les "difficultés" à venir dans le vote des lois.

C'est le deuxième avertissement que la France reçoit d'une agence de notation, après celui de S&P Global, lundi.

Dans un contexte politique tumultueux, le CAC 40 a été pénalisé mardi par la mauvaise forme des banques. BNP Paribas et Société Générale ont perdu respectivement 2,35% et 2,22% lors de la séance. Une méforme qui s'explique par le caractère "sensible" du secteur à "la résurgence de la prime de risque politique", explique Sophie Chauvelier.