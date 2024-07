La Bourse de Paris recule encore, entre législatives et avertissements

L'arrivée en tête des forces de gauche a surpris mais la réaction de la place financière parisienne est restée limitée car, comme anticipé, aucun des trois principaux camps n'atteint la majorité absolue dans la nouvelle assemblée. Depuis lundi, la Bourse de Paris recule de plus de 1,3%, rendant la moitié de ses gains de l'entre-deux-tours.

Après un avertissement de l'agence S&P Global lundi, l'agence Moody's a prévenu qu'"un renversement des réformes mises en œuvre depuis 2017, telles que la libéralisation du marché du travail et la réforme des retraites" pourrait avoir un impact négatif sur la note de crédit de la France.

L'évolution des taux d'intérêt de la France ainsi que l'écart avec l'équivalent allemand, la référence européenne, vont donc continuer d'être scrutés. Mardi, le taux de l'emprunt à 10 ans évoluait autour de 3,19%, en hausse par rapport à lundi et un mouvement davantage marqué que le taux allemand.

Mais désormais, "les actifs risqués", comme les actions "devraient réagir davantage à l'environnement macroéconomique et à l'orientation des politiques monétaires qu’aux résultats de l'élection" et ce même si "le climat politique français constitue un frein à court terme", estime François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM.