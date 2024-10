La Bourse de Paris sans direction claire

La Bourse de Paris évoluait sans direction claire lundi matin, oscillant entre optimisme après un rapport sur l'emploi américain solide, et prudence face à l'escalade militaire au Proche-Orient.

Le taux de chômage a légèrement reculé en septembre aux États-Unis, à 4,1% contre 4,2% le mois précédent, avec des créations d'emplois en forte hausse et largement supérieures aux attentes des marchés, selon les données publiées vendredi par le département du Travail.

Côté face, "la guerre au Moyen-Orient pèse dans les esprits", alors que "la menace d'une nouvelle escalade maintient une pression à la hausse sur les prix du pétrole", commente Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Un an après l'attaque du Hamas contre Israël qui a déclenché la guerre en cours dans la bande de Gaza, le conflit s'étend désormais au Liban, où l'armée israélienne mène des frappes et des incursions contre le Hezbollah.

Les interrogations sur la possible riposte d'Israël après les récentes frappes de Téhéran contre son territoire occupent particulièrement les esprit des investisseurs, qui craignent la flambée des prix du pétrole qui en découlerait et ses effets potentiellement inflationnistes et récessionnistes.