La Bourse de Paris termine en baisse en attendant les résultats de Nvidia

Cette tension "s'explique par le fait que le marché anticipe le retour des émetteurs cette semaine et la semaine prochaine" et "les investisseurs s'allègent pour pouvoir participer aux futures émissions", explique François Rimeu.

Par ailleurs, "deux émissions d'obligations ont eu lieu" en Italie et en Allemagne mais l'appétit des investisseurs n'était pas au rendez-vous, observe-t-il.

"Le marché est dans l'attente des résultats de Nvidia" mercredi, souligne le stratégiste.

Nvidia est aussi attendu des investisseurs parce que le poids du titre "représente aujourd'hui 6% de l'indice S&P 500 contre 1% il y a encore deux ans", explique François Rimeu.

Les résultats financiers du géant américain des puces ont profité de l'essor de l'intelligence artificielle et sa capitalisation boursière a bondi depuis un peu plus d'un an, jusqu'à devenir la deuxième plus grosse capitalisation boursière mondiale.