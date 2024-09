La chaîne de magasins de vêtements Lolaliza victime d'une cyberattaque

La chaîne de magasins de vêtements Lolaliza a récemment été victime d'une cyberattaque, a-t-elle confirmé vendredi. Certaines données personnelles de clients et de membres du personnel auraient été piratées, de même que certaines données de l'entreprise. Les magasins et la boutique en ligne resteront ouverts pendant que l'entreprise travaille à une solution.

Lolaliza a récemment découvert qu'un acte malveillant externe avait touché son système informatique. "Malgré les nombreuses mesures prises pour assurer la sécurité de nos systèmes, nous avons été victimes d'une cyberattaque. Cette dernière a permis un accès non autorisé à certaines de nos bases de données", a expliqué la direction.

"L'enquête est en cours. L'incident pourrait concerner à la fois les données de l'entreprise et certaines données personnelles de nos employés et de nos clients. Avec l'aide d'experts en cybersécurité, nous mettons tout en œuvre pour résoudre le problème et rétablir au plus vite le fonctionnement normal de l'entreprise", a-t-elle ajouté.