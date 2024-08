La chaîne de mode ZEB, du groupe Colruyt, ouvre ses premiers magasins en France

La chaîne de magasins de vêtements ZEB, qui fait partie du groupe Colruyt, va ouvrir ses premiers magasins en France, annonce-t-elle jeudi. Trois enseignes vont ouvrir ces prochaines semaines, en Alsace et dans le nord de l'Hexagone, ce qui représente un investissement de 3 millions d'euros.

Les trois magasins sont situés dans des parcs commerciaux en périphérie des villes, à Marmoutier, Schweighouse-sur-Moder et Soissons. Ils s'étendront sur une surface de 1.000 mètres carrés et emploieront chacun six personnes.

ZEB, qui fait partie du groupe Colruyt, est déjà présente en Belgique et au Luxembourg. L'enseigne vise un total de 100 magasins d'ici les trois prochaines années. Elle en compte pour l'instant 84.