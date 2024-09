La Fondation contre le cancer et les coiffeurs s'associent pour soutenir la recherche

La Fondation contre le cancer et Febelhair, la fédération professionnelle des coiffeuses et coiffeurs, annoncent lundi s'associer en octobre pour soutenir la recherche scientifique. Les clients seront invités à faire un don à l'occasion de l'action "coupe merci".

La Fondation contre le cancer souligne que les coiffeurs jouent un rôle important dans la vie des gens et sont aussi en première ligne lorsque certaines personnes affrontent la perte de cheveux en raison d'un traitement anticancéreux. Certains traitements, notamment la chimiothérapie et l'hormonothérapie, peuvent provoquer la chute des cheveux en perturbant la division cellulaire dans les follicules pileux. Ils peuvent aussi entrainer la perte des sourcils, des cils et d'autres poils du corps.

Durant tout le mois d'octobre, les coiffeuses et coiffeurs des salons participants sensibiliseront leurs clients à l'importance de soutenir la recherche contre le cancer et les encourageront à faire un don. Ils pourront directement contribuer au développement de nouveaux et meilleurs traitements pour les personnes atteintes d'un cancer, indique la fondation.