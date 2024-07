La France a perdu environ 2.000 distributeurs de billets l'an dernier

Cette baisse de plus de 2.000 DAB, qui représente 4,6% du parc, est la plus forte constatée ces dernières années.

La baisse du nombre total de points d'accès aux espèces (71.541 en fin d'année dernière, soit -2,3% sur un an) est un peu limitée par l'essor de services complémentaires de distribution d'espèces chez les commerçants, qui viennent s'ajouter aux DAB.

L'actualisation des chiffres de cette année "confirme le maintien à un très bon niveau de l'accessibilité aux billets en France métropolitaine", a défendu dans un communiqué la banque centrale, garante de l'accessibilité des espèces et associée pour l'occasion au ministère de l'Economie.

Depuis fin 2018, plus de 8.500 DAB ont été supprimés.

Les opérations ne sont accessibles qu'aux clients du réseau auquel ils appartiennent et ne peuvent se faire qu'aux horaires d'ouverture du commerçant en question, et non 24 heures sur 24 comme un DAB classique.

Plus de la moitié des communes françaises ne dispose ni d'un DAB, ni d'un point d'accès aux espèces.

La baisse du nombre de DAB devrait encore s'accentuer à la faveur du déploiement de Cash Services, le programme de mise en commun de leurs automates par Société Générale, BNP Paribas et Crédit Mutuel Alliance fédérale (qui possède également le CIC).