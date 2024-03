La fréquentation des aéroports européens proche du niveau pré-Covid

"La demande a bien résisté dans l'ensemble, malgré la forte hausse des tarifs aéroportuaires, même si la progression était plus timide sur certains marchés", commente Olivier Jankovec, le directeur d'ACI Europe, association qui représente les plus grands aéroports du Vieux Continent. Il estime que la croissance devrait se maintenir ces prochains mois en raison d'une reprise de l'économie, de la baisse de l'inflation et de la hausse des salaires.