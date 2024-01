La future voiture d'Apple ne serait pas si autonome que voulu

Sollicitée, une porte-parole de l'entreprise s'est refusée à tout commentaire.

Le projet de voiture autonome, baptisé Titan, a démarré en 2014. Il est probablement le plus ambitieux de l'histoire d'Apple, mais aussi le plus tumultueux: plusieurs dirigeants se sont succédé, tout comme les stratégies et un certain nombre d'ingénieurs travaillant sur le projet, ce dernier ayant connu de nombreux retards.