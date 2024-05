La FWA victime de cyber-criminels qui pensaient s'en prendre au SPW

"Nous avons effectivement été hackés. Nous sommes en train de regarder avec une équipe spécialisée ce qu'il s'est passé et comment réagir", indique une porte-parole du syndicat agricole sans pouvoir en dire davantage actuellement.

"Nous n'avons pas été piratés", assure toutefois un porte-parole du SPW selon qui les cyber-criminels auraient pu se tromper de cible.

Détecté pour la première fois en mars 2022, 8Base utilise le chiffrement des fichiers et la tactique du 'name and shame' pour forcer ses victimes à payer une rançon. Il dispose d'un site où il publie la liste des sites hackés ainsi que les données dérobées.

En mars dernier, 8Base s'en était déjà pris, en Belgique, au producteur de produits verriers Sprimoglass basé à Sprimont.