La mythique verrerie française Duralex reprise par les salariés sous forme de Scop

Le tribunal a considéré la Scop comme un "projet marketing et commercial cohérent et sérieux" avec des "garanties fortes", estimant qu'elle apparaît en mesure de maintenir les "activités des salariés dans des conditions réalisables".

"On est soulagé pour l'ensemble des salariés de Duralex qui se sont battus. Tout le monde est venu à nos côtés pour gagner. Les salariés sont plus que motivés, on invite tous les français à acheter Duralex !", a lancé François Marciano, le directeur de l'usine, qui a donné rendez-vous à la presse le 2 septembre à l’usine Duralex "pour présenter le plan stratégique et un projet national inédit".

L'entreprise comptait encore récemment 228 salariés mais une démission et un départ à la retraite ont porté ce chiffre à 226, a précisé Vasco Da Silva, le secrétaire du CSE, élu CFDT.

Après plusieurs mois d'incertitude depuis le placement en redressement judiciaire de l'entreprise fin avril, le projet de coopérative, soutenu par 60% du personnel et porté par la direction du site, doit permettre le maintien de la totalité des emplois.

"C'est une belle victoire pour une entreprise française emblématique et connue de toutes et tous !", s'est de son côté félicité le ministre démissionnaire de l'Industrie Roland Lescure, joint par l'AFP.

"C'est grâce à la grande détermination des salariés, qui ont construit ce projet de Scop depuis de longs mois, que la reprise de Duralex a pu être rendue possible et l'Etat a répondu favorablement à leur demande de soutien financier. Ce projet devrait permettre de pérenniser l'activité de Duralex et maintenir l’ensemble des emplois", a-t-il ajouté.

Pour le délégué syndical CFDT Suliman El Moussaoui, "c'est un soulagement".

"Le plus dur commence, mais c'est une victoire, on a beaucoup travaillé depuis des mois dans l'ombre pour ce résultat", a-t-il réagi, martelant que ce projet est "viable et très strucuturé".