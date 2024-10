La Semaine du commerce équitable débute mercredi

La Semaine du commerce équitable débutera mercredi dans l'ensemble du pays. Cette campagne visant à mettre en avant le commerce et les produits équitables durera dix jours.

Pour l'occasion, plus de 100 activités seront organisées jusqu'au 12 octobre à l'initiative du Trade for Development Centre de l'agence belge de développement Enabel. Au programme: des expositions, des petits-déjeuners équitables, des dégustations, marchés, ciné-débats, ateliers, pièces de théâtre, promenades et un défilé, entre autres.

L'objectif de cette campagne est de sensibiliser le public au commerce équitable. "Lors de chaque achat, le consommateur offre aux petits producteurs du Sud la chance de vivre un peu mieux", est-il indiqué sur le site dédié à l'événement.