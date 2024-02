L'aéroport d'Anvers acquitté dans une affaire d'extension présumée illégale

L'aéroport d'Anvers (Deurne) a été acquitté vendredi dans l'affaire de l'extension présumée illégale de sa piste de décollage et d'atterrissage sur une zone agricole. Le tribunal correctionnel anversois a jugé l'action pénale recevable, mais non fondée.

Étaient poursuivis dans ce procès : l'exploitant français des aéroports d'Ostende et d'Anvers (Egis) et la Société de développement aéroportuaire de la Région flamande (Luchthavenontwikkelingsmaatschappijen, LOM). L'accusation reprochait à l'aéroport d'avoir procédé à une extension en 2014, dans le but d'attirer de plus gros avions, sans être titulaire du permis nécessaire. Une partie de l'agrandissement du site a été réalisée sur des terres agricoles. Le ministère public avait requis des amendes à l'encontre des deux prévenus.

Le tribunal a finalement considéré que la plainte pénale était non fondée et a simplement rappelé les défendeurs à l'ordre. Les demandes de l'organisation de défense de l'environnement, Bond Beter Leefmilieu, de la ville de Mortsel, de la commune de Borsbeek et de l'association Verlenging Nooit, qui s'étaient constituées partie civile, ont été rejetées.