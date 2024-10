L'Allemagne, première au classement européen des dépôts de brevets

L'Allemagne se classe à la première place des pays européens ayant déposé le plus de demandes de brevets entre 2000 et 2020, mais l'université française de Grenoble rafle la première place du classement européen, indique une étude de l'Office européen des brevets (OEB).

En Allemagne, 12 universités ont déposé chacune plus de 250 demandes de brevets et 15 en France.

Le rapport de l'OEB a constaté une progression du nombre de brevets d'année en année: "l'innovation est de plus en plus au coeur de l'économie, il y a une course à l'intérieur des industries mais aussi entre les grandes régions du monde pour avoir les meilleurs brevets", affirme Yann Ménière, économiste en chef de l'OEB.

"Les universités européennes ont toutefois bien augmenté leur activité de brevetage. Cette proportion est passée de 24% de l'ensemble des demandes de brevets universitaires en 2000 à 45% en 2019", constate l'OEB.

"Le marché européen est l'un des plus grands marchés du monde. Le monde entier vient protéger ses innovations chez nous", ajoute l'économiste.