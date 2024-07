L'alliance s'engage à renforcer l'industrie de la défense

"La guerre d'agression russe non provoquée en Ukraine et la transition de la Russie vers une économie de guerre démontrent l'importance stratégique de notre industrie de défense", stipule un communiqué de l'Otan sur l'expansion de sa capacité industrielle.

Les Etats membres de l'organisation transatlantique s'engagent donc à renforcer cette industrie dans toute l'alliance, de rapidement fournir des capacités clés, de sceller des achats multinationaux à grande échelle et de renforcer la coopération entre les partenaires de l'Otan et l'Ukraine. Il est question aussi d'adopter plus rapidement de nouvelles technologies. L'engagement porte surtout sur les munitions et systèmes de défense aérienne et antimissiles.

Le secrétaire général Jens Stoltenberg a aussi signalé mardi que cela permettrait en outre d'améliorer l'interopérabilité des forces de combat de l'Otan.

L'alliance a aussi souligné dans un communiqué que les Etats membres européens et le Canada avaient l'intention dans les cinq prochaines années d'acheter "des milliers de systèmes antiaériens et d'artillerie, 850 avions modernes, en particulier des F-35 de cinquième génération", ainsi qu'un "grand nombre de capacités de haute technologie".